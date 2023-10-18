عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأسرع والأقوى.. اعرف سعر Iphone 15 Pro في البحرين

iphone 15 Pro
iphone 15 Pro

بمجرد التكفير فى أسرع وأقوى جوال آيفون رائد، سيكون الأول فى قائمة الترشيحات هو جوال iphone 15 Pro، لما يوفره من كل الميزات التى تجعله الأميز عن جدارة.

بلغ سعر جوال iphone 15 Pro فى البحرين لسعة 128 جيجابايت 473 ديناراً بحرينياً، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 523 ديناراً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 635 ديناراً، وسعة 1 تيرابايت سعرها 744 ديناراً.

يأتى جوال iphone 15 Pro بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع  الـ“نوتش” للكاميرا الأمامية.

iphone 15 Pro 

يقدم جوال آيفون 15 برو كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 15 برو بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.

iphone 15 Pro 

يمتلك جوال آيفون 15 برو بطارية بقوة 3200 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c  لأول مرة فى تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو في 4 ألوان وهي :الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود الأبيض.

آيفون iPhone Pro Apple iOS 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار عنيف يهز تل أبيب.. المقاومة الفلسطينية تقصف مطار بن جوريون

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

مستجدات الطقس.. موجة أمطار على عدة مناطق بالبلاد لمدة 72 ساعة قادمة

دعاء لأهل غزة بعد قصف مستشفى المعمداني.. اللهم سخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض

بعد قصفه من الاحتلال.. شكري: إصابة 4 مصريين عاملين في معبر رفح

500 شهيد.. حماس تعلق على مجزرة مستشفى المعمداني وسط غزة: إبادة جماعية

اقتحام مبنى السفارة الإسرائيلية في الأردن| شاهد

رعب.. تعليق عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن استهداف مستشفى المعمداني في غزة

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر Iphone 14 Pro Max في عمان

لما النور يقطع.. طريقة لتشغيل الإنترنت في البيت بدون كهرباء

أسرع أداء وبطارية جبارة.. تحفة جديدة من Honor هونر تقلب الأسواق

أسعار Iphone 14 Pro في سلطنة عمان

أبل في ورطة بسبب هواتف آيفون iPhone 15 بالصين.. تفاصيل

أخبار التكنولوجيا.. سر الامتناع عن شراء iPhone 15 وموبايل اقتصادي من oppo بـ3700 جنيه

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل..سعر أحدث هواتف أوبو Oppo في الإمارات

أفضل آيفون فى العالم.. سعر Iphone 15 Pro فى الكويت

ترشيحاتنا

مندوب مصر بالأمم المتحدة يطالب بمحاسبة المسئول عن استهداف المستشفى المعمداني

مرتضى منصور حول قصف مستشفى المعمداني بغزة: يا ضمير العالم لماذا هذا الصمت|فيديو

اتهامات باطلة للتنصل.. المقاومة الفلسطينية تنفي مزاعم الاحتلال باستهدافها مستشفى المعمداني

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 18-10-2023

إسرائيل بينها.. تحذيرات لهذه البلدان من متغير كورونا الجديد في الشتاء |تفاصيل

ميدو يوجّه رسالة أخيرة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعاطف معها الملايين.. حقيقة وفاة الطفلة الجائعة بعد مجزرة مستشفى غزة |شاهد

بلقيس فتحي تثير الجدل بإطلالة غريبة على إنستجرام

من المطبخ الفلسطينى| طريقة عمل البرازق

بوصفات طبيعية ومن منزلك.. علاج تساقط الشعر

فيديو

مشهد مؤثر للهلال الأحمر التونسي ترحمًا على أرواح ضحايا مستشفى غزة |شاهد

تنديدا بمجزرة مستشفى المعمداني.. لقطات جديدة لمسيرة حاشدة في رام الله

لن نبقى متفرجين على غزة.. تحذير خطير من إيران لـ إسرائيل وأمريكا |فيديوجراف

25 ألف جنيه شهريا.. الفرصة الأخيرة للتقديم بوظائف السفارة الأمريكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ