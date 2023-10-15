سفير فلسطين بالقاهرة : أشكر مصر على جهودها الحثيثة وعلى رأسها الرئيس السيسي.. فيديو

قال السفير دياب اللوح سفير فلسطين في مصر لازال شعبنا يواجه آلة الحرب الصهيونية في حرب تطهير عرقي وإبادة جماعية وقصف من غير هوادة، مطالبا بفتح ممرات انسانية بصورة عاجلة.

وأشاد اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة المذاع عبر فضائية etc بموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف التهجير وعدم شطب القضية الفلسطينية مشيرا إلى موقف الرئيس أبو مازن محمود عباس بمنع التهجير رافضا كافة أشكال التهجير مؤكدا أن الفلسطينين لن يغادروا أرضهم وأن ذلك بمثابة نكبة الثانية .

وأضاف أن هناك اتصالات من الرئيس الفلسطيني والرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى لقائه بوزير الخارجية الأمريكي وهناك اتصالات من ملك الادرن عبدالله الثاني لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار.

https://youtu.be/uafTcFspqYk?si=7t0Wpq2B0RwxidqW