الصيانة الدورية لـ ميتسوبيشي شارك من موديل 2014 حتى 2018| اعرف تكلفتها

قطع غيار السيارات من المنتجات الأساسية والضرورية من أجل ضمان عمل السيارات بكفاءة، بالإضافة إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن تلك القطع؛ لأنها هي المسئولة عن تحريك السيارة، ودائما ما يبحث الناس عن قطع الغيار داخل سوق السيارات؛ لأهميتها في نظام تشغيل السيارة.

الصيانة الدورية لـ ميتسوبيشي " شارك " من موديل 2014 حتي 2018

وكشف زكريا سعيد صاحب أحد المحال التجارية، لموقع صدى البلد الإخباري، أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر شارك من موديل 2014 حتى 2018، كما يلي:

الصيانة الدورية لـ ميتسوبيشي " شارك " من موديل 2014 حتي 2018

- فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر شارك

فلتر الهواء هو المسئول عن منع دخول الأتربة الي محرك السيارة، وذلك من أجل تنقية الهواء الذى يدخل الي المحرك من اجل إتمام عملية الاحتراق .

فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " شارك "

يباع فلتر هواء ميتسوبيشي لانسر " شارك " من موديل 2014 حتي 2018 داخل سوق قطع الغيار بسعر 100 جنيه، ويصل الي 150 جنيها

- فلتر تكييف ميتسوبيشي لانسر شارك

فلتر تكييف سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " هو المسئول عن تنقية الهواء داخل التكييف من اجل ترطيب الجو ، وذلك من اجل حماية الركاب وحماية أجهزتهم التنفسية من التلوث .

فلتر تكييف سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك "

يصل سعر فلتر هواء سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " من موديل 2014 حتي 2018 داخل سوق قطع الغيار الي 100 جنيه ، ويصل الي 130 جنيها .

- جلبة مقص كبيرة لـ ميتسوبيشي لانسر شارك

يوجد داخل مقصات السيارة قطع جلدية يطلق عليها اسم جلبه المقص، وتعمل جلبه مقص علي منع احتكاك الأجزاء المعدنية مع بعضها البعض وتعمل علي حماية هيكل السيارة الداخلي .

جلبه مقص كبيره لـ ميتسوبيشي لانسر " شارك "



سعر جلبه المقص الكبيرة لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " من موديل 2014 حتي 2018 داخل سوق قطع الغيار يصل الي 140 جنيه، ويرتفع الي 160 جنيه .

- جلبه مقص صغيرة لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر شارك

جلبه المقص الصغيرة تعمل علي تخفيض الاهتزازات الناتجة عن حركة العجلات ، من أجل المحافظة على توازن المقصات أثناء حركة السيارة .

جلبه مقص صغيره لـ سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك "

يبلغ سعر جلب المقصات الصغيرة لسيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " من موديل 2014 حتي 2018 داخل سوق قطع الغيار 90 جنيه، ويصل السعر الي 130 جنيه .

- مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " :

ربط نظام التعليق الأيسر بـ الأيمن من اجل تحقيق التوازن والثبات بـ منظومة التعليق يتم من خلال مسمار التوازن ويقف عند زاوية محددة مستحيل أن يتخطاها .

مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك "

يتوافر مسمار توازن سيارة ميتسوبيشي لانسر " شارك " من موديل 2014 حتي 2018 داخل سوق قطع الغيار بسعر 225 جنيه، ويصل الي 300 جنيه .