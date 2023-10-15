ما أهمية أضواء LED بالسيارة وكيف تسهل القيادة علي السائق .. ؟

ضوء السيارة من أحد المميزات الهامة التي يعتمد عليها قائد السيارة عند التحرك علي الطرق السريعة ، وهي ذات قيمة كبيرة لأنها تضئ الطريق أمامك حسب الظروف التي تتواجد بها السيارة ، بالإضافة الي أن أضواء السيارة تتكون من مجموعة مصابيح LED تعمل جميعها بشكل فردي إلى ، ويعمل بجانبها أجهزة الاستشعار للتكيف مع ظروف الطريق التي تسير علية السيارة .

الأضواء الـ LED

الأضواء الـ LED

ضوء السيارة الـ LED يشبه ضوء النهار ويتح الرؤية أمام السائق لمعرفة البيئة التي يتحرك بها بالسيارة ويسهل علي السائق كشفها تماما بواسطة الضوء ، الضوء الأمامي والخلفي مهم جدا بالسيارة ويعمل علي زيادة درجة الأمان بها .

الأضواء الـ LED

عدم تواجد أضواء يسبب التعب للسائق ويمنعه من التحرك علي الطرق بصوة جيدة ويمكن أن يتوقف تماما اذا كان ضوء السيارة لا يعمل بشكل سليم .

الأضواء الـ LED

الأضواء التي تعمل بنظام الـ LED تتميز بأنها لا تستهلك طاقة بشكل كبير ، وهي تعمل بطاقة منخفضة مقارنة بالمصابيح الهالوجين، وهي ذات عمر افتراضي أطول ولا تتعطل بسهولة .

الأضواء الـ LED

بالإضافة الي أن الأضواء الـ LED ذات تكلفة منخفضة ويمكن تغيرها بسهولة وبسرعة اذا ظهر عطل بها لان أسعارها في متناول يد الجميع ومناسبة لهم .

