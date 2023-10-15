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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هريدي: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يجب أن نضعه في سياقه التاريخي

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العدوان الإسرائيلي اليوم على قطاع غزة يجب أن نضعه في سياقه التاريخي، وفي إطار استراتيجية إسرائيلية بموافقة أمريكية على كيفية التعامل مع القضية الفلسطينية مستقبلا.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "الشاهد" عن "خطة الشيطان" ونقل الفلسطينيين إلى سيناء مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه لا شك لدي أن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة جمهورية أو ديمقراطية تدعم إسرائيل لأنها تخدم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهذه رؤية الولايات المتحدة من الخمسينيات.

إدارة إسرائيل

وتابع أنه كان مسؤولا عن إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية من 2002 إلى 2004، التي شهدت بلورة خارطة الطريق وحل الدولتين وصدور قرار بإجماع مجلس الأمن يتبنى حل الدولتين، لكن ما لا يعرفه أحد أن شارون وحكومته وافقوا على الخارطة لكن مع عدم الاعتراف بمبادرة السلام العربية.

إسرائيل الإستراتيجية الأمريكية السفير حسين هريدي القضية الفلسطينية الولايات المتحدة الامريكية

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