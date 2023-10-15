هذه كلمة السر.. لماذا أجلت إسرائيل اجتياحها البري لغزة.. فيديو

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، سر تأجيل إسرائيل اجتياحها البري لـ غزة.

وقال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إسرائيل لن تقتحم قطاع غزة بريا ما دام بها مواطنين على الأرض".

وأضاف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،: "إسرائيل حصلت من أمريكا على قنابل أعماق وصواريخ جديدة لمواجهة المقاومة الفلسطينية".

وأشار اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن قرار تأجيل العلمية البرية لإسرائيل على قطاع غزة نتيجة عدم القدرة على الاقتحام حاليا وخوفا من عقبات وخيمة نتيجة عدم الرؤية الواضح لمسرح الحرب بالنسبة لها.

وشدد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، على أن الأنفاق هي التحدي الأكبر لاقتحام إسرائيل غزة بريا، مبينا أن حركة حماس تملك الخبرة في إنشاء الأنفاق وهو ما يصعب العملية خاصة على إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل تريد الانتقام من حركة حماس بعد العملية الأخيرة التي نفذتها.

