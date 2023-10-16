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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن كوكا ينشر تحذير برسالة لـ انستجرام

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا

نشر المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، لاعب فريق بينديك سبور التركي، رسالة دعم للقضية الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي علىقطاع غزة، والذي راح ضحيته الآلاف من الأبرياء.


 

وكتب كوكا :"تحذير من انستجرام تقييد التعليقات على صفحتي فجأة أسقط الوصول، ربما سيتم إغلاق حسابي بعد ذلك. ولكن هل تعتقد أنني أهتم في الواقع هذا يظهر للعالم مدى أهمية أن نتحدث! بالمناسبة أخبرني أحد الأصدقاء أن الرئيس التنفيذي لشركة إنستغرام هوأمريكي إسرائيلي. وهذا يفسر كل شيء”.


 

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتلالمئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابةالآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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