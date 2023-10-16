هاني شكري: تم توفير جزء كبير من غرامات إيقاف القيد في الزمالك.. فيديو

كشف هاني شكري المرشح في انتخابات الزمالك على مقعد العضوية، إنه تم توفير أكثر من ٧٠٪؜ من الغرامات المقررة على الزمالك فيما يتعلق بأزمة القيد.

قال شكري في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك في حاجة لصفقات، موضحاً أن هناك قائمة مختصرة في كل مركز تضم لاعبين على حسب إمكانيات النادي.

وواصل أنه يجب وجود اتفاق ضمني مع الأهلي بشأن الانتقالات لأن الجمهور لا يسامح ولا يوجد لاعب انتقل من الزمالك إلى الاهلي ونجح.

وأكمل أن الاتفاق الضمني في صالح الكرة المصرية والتصريحات العنترية لا جدوى منها والمشاحنات بين الجماهير خطأ.

ولفت إلى أن إمام عاشور كان في طريقه لأن يكون في مكانه أخرى في الزمالك لولا سوء الإدارة.

قال هاني شكري المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك فوق السن، إن ما يحدث داحل النادي لا يليق به على الإطلاق، خاصة وأن المشاكل تحيطه بكل مكان.

وأضاف شكري، إن القائمة التي يرأسها حسين لبيب حددت أولوياتها في أول 3 أشهر للمجلس حال نجاح القائمة.

وواصل تصريحاته، بأن إدارة الفرد الواحد سبب المشكلات التي يعاني منها الزمالك، خاصة وأنه منذ أن دخل المجلس الذي ترأسه مرتضى منصور، عام 2014، رفض كل قرارات المجلس التي أجمع عليها بالكامل، واتخذ القرارت بشكل فردي.

وأشار إلى أن حسين لبيب يستمع لكافة الاقتراحات لكافة المرشحين الموجودين معه بالقائمة ولا يتمسك برأيه إطلاقًا، مضيفًا «القائمة الموحدة لن تقصي أي مرشح من المستقلين حال النجاح وسيتم الاستفادة من الجميع».