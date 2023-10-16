هاني برزي: أتمنى انتهاء زمن اللجوء إلى القضاء في الزمالك .. فيديو

أكد هاني برزي المرشح على مقعد عضوية مجلس إدارة الزمالك، أن القائمة الموحدة تسعى لتغيير نظام العمل في النادي بحيث يعتمد على العمل المؤسسي.

وقال برزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه يجب وضع لوائح ونظم إدارية، موضحًا أن القائمة وضعت مباديء من أجل العمل على حل أزمات نادي الزمالك.

وأكمل: "في حال فوز أحد المستقلين في الانتخابات، يجب عليه العمل في نفس الإطار"، مضيفًا: "كفانا أزمات وقضايا، وكفانا حرب ضد بعضنا كزملكاوية، وجودك في مجلس الإدارة ليس غنيمة، لن نكتسب شيء من وجودنا، كفانا تحريك دعاوى قضائية ضد بعضنا، دعونا نركز في الأزمات وكيفية حلها".