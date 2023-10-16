هاني شكري: حسين لبيب يستمع لكافة الاقتراحات ولا يتمسك برأيه

قال هاني شكري المرشح على منصب عضوية فوق السن لنادي الزمالك ، أن هناك خطة عمل لأول شهر داخل النادي لكي يتم وضع نظام وسيستم عمل خاصة داخل النادي خلال الفترة القادمة.

وأضاف شكري في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت: "نادي الزمالك مديون بأكثر من مليار جنيه ولا يوجد قسم داخل النادي لا توجد به مشاكل وجميع الأعضاء يشتكون من أزمات داخل النادي مشددا على أن إدارة الشخص الواحد من يتحدث في كل الأمور سبب المشاكل التي يمر بها النادي خلال السنوات الماضية".

وتابع: "حسين لبيب يستمع لكافة الاقتراحات ولا يتمسك برأيه ويسمع لكل أعضاء الجمعية العمومية ويتم اتخاذ قرار الأغلبية حتى لو كان ضد قراره".