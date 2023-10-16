ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة تمدك بالطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف.

-وتعتبر البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ ومضاد الأكسدة بيتا كاروتين، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسيةمثل: حمض البانتوثينيك (فيتامين ب5)، والبيريدوكسين (فيتامين ب6)، والثيامين (فيتامين ب1).

لذا نقدم لك في هذا التقرير فوائد البطاطا الحلوة وفقا لموقع هيلثي:

1- تعزيز صحة القلب والشرايين

غنيه بالبوتاسيوم، مما يجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم

2- إمداد الجسم بالطاقة

مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم





-قد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.





3- لمرضى السكري

تعتبر البطاطا الحلوة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض (Low GI)، وبحسب الأبحاث التي أجريت مؤخرًا فإنها قد تساعد في خفض نوباتهبوط السكر في الدم، ومقاومة الأنسولين عند مرضى السكري، فهي مصدر غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية.





4- تقوية المناعه

بما أن البطاطا الحلوة مصدر غني وعالي في كل من فيتامين ج وبيتا كاروتين، فبالتأكيد ستلعب دور كبير في تقوية المناعة وتعزيزها عنطريق التخلص من الجذور الحرة ومكافحة الالتهابات والأمراض العديده، وخاصة أمراض البرد والشتاء.





5- لصحة البشرة

بما أن البطاطا الحلوة هي مصدر لفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال، والبيتاكاروتين كمضاد أكسدة قوي وضروري لتحييد الجذور الحرة ومكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، فبالتأكيد سيكون للبطاطا دور كبير في زيادة بشرتك نضارة وإشراقًا.



6- مكافحة السرطانات

سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وبصفتها غنية في مركبات الفلافونويد فهي تساعد في الحماية من سرطان الرئة وسرطانات الفم.





7- الوقاية من فقر الدم

باعتبار البطاطا الحلوة مصدر للحديد والفوليت بالتأكيد سيكون لها دور في الوقاية من فقر الدم (Anemia)، وينصح بها بشكل خاصللحوامل كوجبة خفيفة سهلة الهضم تساعد في إمدادهم بما يحتجنه من عناصر غذائية مهمة.





8- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تعتبر البطاطا الحلوة أحد الأغذية الغنية بالألياف الغذائية التي تساعد بالفعل في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتلين البراز والوقاية منالإمساك.





9- لصحة العيون

البيتا كاروتين معروف بأهميته للحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر، وكذلكالأمر بالنسبة لفيتامين ج، وفيتامين ه كونهما نوعان من مضادات الأكسدة القوية





10-علاج الارق و التوتر

لاحتوائها على مادة الكولين (Choline)، فهي تساعد على الاسترخاء وعلاج الأرق وتحسين التعلم والذاكرة والتقليل من الالتهابات المزمنة،ففي حين أن تناوها يساعد في علاج التهابات الجهاز التنفسي والربو (Asthma).