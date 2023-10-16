بتشجع البنات على ركوب الخيل| كابتن هدير أول مدربة فروسية في مصر.. اعرف حكايتها

تعتبر الفروسية أحد الرياضات الجميلة والمثيرة التي تجمع بين القوة والجمال والتفاعل المميز بين الإنسان والحيوان، وعلى مر العصور، كانت الفروسية تعتبر نشاطًا محصورًا بين الرجال فقط، ومع ذلك، تشهد هذه الرياضة اليوم تغيرات جذرية في تصورنا للمهارات والقدرات التي يمكن للنساء تحقيقها في مجالات مختلفة، بما في ذلك الفروسية.

أصبح هناك اهتمام متزايد بتعليم الفروسية للبنات وتمكينهن من اكتشاف هذه الرياضة الرائعة، حيث إن تعلم الفروسية للبنات يعزز الثقة بالنفس والتوازن والتفاني، ويعطيهن فرصة للتواصل والتعلم من خلال التفاعل مع الخيول الرائعة.

وتعلم الفروسية يتطلب الكثير من الصبر والعمل الجاد كما يتعين على البنات فهم سلوك الخيل وتعلم أساسيات التحكم فيها والتواصل معها بلغة فعالة، كما يتطلب التعلم أيضًا معرفة بالمعدات والأدوات المستخدمة في الفروسية والتعامل معها بأمان.

تعلم الفروسية للبنات يمتاز بالعديد من الفوائد الجسدية والعقلية حيث من خلال ممارسة هذه الرياضة، يتم تنمية اللياقة البدنية وتقوية العضلات وتحسين التوازن والمرونة، كما يساهم التفاعل مع الخيول في تحسين التركيز والتحكم في العواطف وتعزيز الذكاء العاطفي لدى الفتيات.

لا يقتصر تعلم الفروسية على مجرد ركوب الخيل، بل يشمل أيضًا فهم الرعاية والتغذية الصحيحة للخيول والاهتمام بصحتها، وتتعلم البنات أيضًا قيم التعاون والمسؤولية من خلال الاهتمام بالحيوان الذي تعتمد عليه الفروسية.

وقالت كابتن هدير عسكر مدربة الفروسية للبنات لعدسة صدي البلد انا بدأت اركب الخيل منذ زمن طويل وحبيت الخيل جدا وبدأت اتعلم فن الفروسية من خلال القراءة ومع التدريب وأثناء ملاحظة الكباتن لي لاحظوا ان لدي القدرة علي تدريب الاخرين وبدأت بالفعل في التدريب علي تمرين الاخرين والوقوف علي الارض بجانب مدربيني لاتعلم منهم التدريب وبالفعل بدات في تدريب احد البنات وبدأت مستواها يتقدم وبدأت بالفعل في تمرين البنات منذ عدة سنوات.

وأضاف عسكر كثير من البنات يريدون ان تدربهم مدربة بنت لذلك تخصصت في تدريب البنات والأطفال علي رياضة الفروسية موضحا أن لم تقابلها أي عقبات في هذه الرياضة الجميلة بخلاف اللبس لأني كنت اعتقد انه عائق لأني ملتزمة بلبس الخمار ولكن اكتشف ان هذا العائق وهمي ويمكن ان ارتدي لبس الفروسية وفي نفس الوقت أكون ملتزمة بالخمار ولم يسبب لي اي عائق وانا علي الحصان.

وأشارت هدير عسكر إلى أن المهارات الأساسية التي يجب ان تتعلمها الفارسة أولا أن ننشأ علاقة قوية بينها وبين الحصان والتعامل معه بالطريقة الصحيحة وتعلم طريقة ركوب الحصان الصحيحة بالإضافة إلى اللياقة والاتزان علي الحصان بطريقة صح عن طريق معرفة نقاط الاتزان للركوب علي الحصان حيث يجب ان تكون الراس والكتف والظهر والمقعد وكعب القدم كلهم علي استقامة واحدة.