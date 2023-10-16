عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل جديدة عن اجتماع مجلس الأمن القومي وقراراته

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، و عضو مجلس الشيوخ، اجتماع مجلس الأمن القومي الذي راس اجتماعه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن رسالة لكل من  يهمه الأمر، وتم في توقيت مهم كونه سبق وصول وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة ليجد موقفاً مصرياً ثباتاً. 

txt

رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر لايمكن المساس به

وأضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة تليفونية  عبر برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن الاجتماع مجلس الأمن القومي اليوم يوجه رسالة طمأنة  للداخل المصري ورسالة لمن يهمه الأمر، سواء واشنطن أو إسرائيل أو الأطراف الفاعلة في المنطقة، ليتأكد موقف مصر و أن مصر موقفها ثابت من القضية، وأن مصر ترفض التهجير في قطاع غزة وأن احل القديم الخاص  بحل القضية بعيداً عن المشروعية الدولية عبر عملية التهجير   مرفوض ". 


وتابع الكاتب الصحفي، أن أهمية قطاع غزة باعتباره متاخم للحدود المصرية وكان تحت سيادتها حتى عام 1967 والقضية الفلسطينية  لها أهمية قومية لمصر وللوطن العربي، موضحًا أنّ أحد أهم رسائل اجتماع مجلس الامن القومي  هو أن مصر واضحة وصريحة ولا تخفي شيئاً  بالأخص  عند إذاعة حديث  لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، وقد يكون يحدث لأول مرة. 

 

واكمل أن يقول للناس أن مصر رسالتها واضحة ومحددة ولا تخفي شيئاً  توجيه رسالة لإسرائيل مفادها أن مصر لا يمكن أن تقبل  بحل التهجير وإذاعة مقطع ما دار مع بلينكن   يحدث لأول مرة   وحديث الرئيس السيسي عن يهود مصر  في حي الحسين حيث كان يعيش هناك  وهناك حارة لازالت موجودة وهي حارة اليهود وخرجوا من مصر بضغوط إسرائيل  بداية الخمسينيات ". 

 

الأمن القومي مجلس الأمن القومي اجتماع مجلس الأمن القومي الإعلامية لميس الحديدي الامن القومى المصرى الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الخارجية الأمريكي عضو مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لم يتخيلوه أبدًا.. خبراء الآثار يتوصلون لـ اكتشاف صادم في مقبرة فرعونية

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

محمد صلاح يبدأ أولى خطواته لدعم الشعب الفلسطيني

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل.. مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية: مكانة بايدن العالمية انهارت

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

موضوعات متعلقة

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

ترشيحاتنا

القضاء على حماس.. أول تعليق من إسرائيل على حديث بايدن باحتلال غزة

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16-10-2023 في القاهرة والمحافظات

شعرت بصدمة.. أول تعليق من بايدن على مقتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

دليلك في الطوارئ.. رقم شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

يقي من سرطان الثدي.. فوائد خارقة لتناول الكوسة

فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ