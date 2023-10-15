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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب: الأمن القومي المصري خط أحمر لايمكن المساس به

البرلمان المصري
البرلمان المصري

قال النائب اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأعمال التصعيد في قطاع غزة، وهذا توقيت مطلوب لعقد المجلس.

وأضاف "العوضي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاجتماع أصدر بعض القرارات تتمثل في مواكبة الاتصال بالشركاء الدوليين والإقليميين من أجل الحد من التصعيد ووقف استنزاف دماء الشعب الفلسطيني الأعزل.

ولفت إلى أن تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية من أجل وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتي جرى تجميعها وموجودة حاليا في العريش استعدادا للوقت المناسب لدخولها للشعب الفلسطيني.

وأوضح أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين مع رفض سياسة التهجير والإقصاء إلى الدول المجاورة، نظرا لأن ذلك يمس الأمن القومي المصري وهو خط أحمر ولا تهاون فيه.

 

أحمد العوضى الإعلامية قصواء الخلالي الدفاع والأمن القومي اللواء أحمد العوضي برنامج في المساء مع قصواء رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى

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