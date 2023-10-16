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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عملاق وان بلس القادم يقلب موازين سوق الهواتف الذكية.. سعر ومواصفات

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 12

تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها القادم OnePlus 12 والمتوقع أن يقلب موازين سوق الهواتف الذكية، حيث يمكن أن يكون OnePlus 12 واحدًا من أولى الهواتف الكبيرة التي سيتم إطلاقها في عام 2024، وسيشكل بداية لجيل جديد من هواتف أندرويد.

 

وسيحصل هاتف وان بلس OnePlus 12 على عدد من الترقيات الكبيرة التي قد تكون قادرة على إبعادك عن هواتف سامسونج الرائدة أو جوجل بيكسل أو حتى آيفون، نظرا لأن الهاتف يضم مواصفات كبيرة للغاية مع سعر أرخص كثيرا مقارنة بالماركات الأخرى. 

 

وسيأتي هاتف وان بلس OnePlus 12 بشاشة من نوع  OLED قياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، وتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، مع تعتيم PWM بمعدل 2160 هرتز لمنع إجهاد عينيك بسرعة كبيرة عند استخدام شاشة الهاتف لفترة طويلة. 

 

وسيقدم هاتف وان بلس OnePlus 12 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل بتقريب 3x بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وسيعمل هاتف وان بلس OnePlus 12 على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، والذي سيتوافق مع العديد من أفضل هواتف أندرويد في العام المقبل،  مع ذاكرة وصول عشوائي تصل لـ 24 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين بسعة 1 تيرابايت. 

 

وسيحتوي  هاتف وان بلس OnePlus 12 على بطارية تبلغ 5400 مللي أمبير في الساعة وشحن بقوة 100 وات تتناسب بشكل جيد مع شعار الشركة “سريع وسلس”. 

 

وسيتوفر هاتف وان بلس OnePlus 12 بسعر يبدأ من حوالي 699 دولار أمريكي في الأسواق العالمية. 


   

 

 

 

 

 

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