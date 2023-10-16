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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جرائم حرب.. استشهاد 4 من الدفاع المدني في غزة جراء قصف إسرائيلي

الدفاع المدني الفلسطيني
الدفاع المدني الفلسطيني

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، اليوم الاثنين، أنه تم مقتل 4 أشخاص شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارات الإسعاف ومقر الدفاع المدني في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وعلى جانب آخر، قالت مصادر صحفية، أنه تم مقتل 7 أشخاص شهداء بقصف إسرائيلي استهدف مقرين  للدفاع المدني في جنوب وفي شرق غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إنه تم استشهاد 4 من أفراد الدفاع المدني جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم أثناء أداء مهامهم.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن أفراد الدفاع المدني مستعدون لتقديم أرواحهم من أجل فلسطين ومستمرون في عملنا إلى آخر لحظة.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة عشرات الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأضافت الوكالة، أن طائرات الاحتلال شنت حزاما ناريا عنيفا بعشرات الغارات، حيث أطلقت مئات أطنان المتفجرات على شمال حي تل الهوا جنوب غرب غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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