عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

غزة
غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بعض الأشخاص في فلسطين يقومون بعمل الطعام وتقديمة للنازحين من قطاع غزة.

 

وأظهر الفيديو المنتشر على منصة إكس، مجموعة من الطباخين وهم يعملون الطعام من اللحم بكميات كبيرة ليتم توزيعها على أهالي غزة النازحين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، الأحد، إن سكان قطاع غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع.

 

كما قالت الأونروا، في وقت سابق، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

 

وأضافت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

 

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

قطاع غزة فلسطين القصف الإسرائيلي الأمم المتحدة الاونروا الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

خده غسيل ومكوي ..المصريون يشيدون بحوار الإعلامي أحمد موسي مع متحدث الخارجية الأمريكية

موضوعات متعلقة

أخبار مصر.. كشف أثري جديد ومحمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر ومصر تدعو لقمة دولية من أجل غزة

NBC: فتح معبر رفح لعبور الرعايا الأجانب من غزة وإدخال المساعدات للقطاع صباح اليوم

الأونروا: سكان غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع

مجاهد نصار: قرارات مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة تاريخية

دبلوماسى سابق: الوطن البديل للإسرائيليين هو نقل الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن ومن غزة لمصر

طلب عاجل من الأمم المتحدة لـ إسرائيل بشأن وصول المساعدات لقطاع غزة

بعد أن أخلت إسرائيل 24 منها بعد معركة طوفان الأقصى .. كل ما تريد معرفته عن الكيبوتس اليهودي في غلاف غزة

ترشيحاتنا

كارثة.. الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات غزة تكفي 24 ساعة فقط

عاجل.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتل الطفل الفلسطيني في إلينوي

تخفيض أسعار السلع.. غرفة الحبوب: العدس انخفض من 54 لـ40 جنيها

شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

أطفال للبيع وبأعمار مختلفة.. ما القصة؟| صور

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

18 علامة مؤشر على إصابتك بالكبد

10 أسباب لتأخر الدورة الشهرية | تعرف عليها

تغييرات مفاجئة في التشكيل| موعد مباراة الفراعنة والجزائر.. والقنوات الناقلة لها

خبير تغذية يقدم مشروبا سحريا لحرق الدهون

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ