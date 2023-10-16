شاهد.. مجموعة شباب يطبخون الطعام بكميات كبيرة للنازحين من غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بعض الأشخاص في فلسطين يقومون بعمل الطعام وتقديمة للنازحين من قطاع غزة.

وأظهر الفيديو المنتشر على منصة إكس، مجموعة من الطباخين وهم يعملون الطعام من اللحم بكميات كبيرة ليتم توزيعها على أهالي غزة النازحين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وعلى جانب آخر، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، الأحد، إن سكان قطاع غزة يشربون مياها ملوثة بسبب نقص الماء في القطاع.

كما قالت الأونروا، في وقت سابق، إن قطاع غزة ستتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وأضافت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.