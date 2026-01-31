قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنجاز كبير.. الرئيس السيسي يهنئ منتخب مصر الوطني لكرة اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
القرار اتاخد في الطيارة.. الأهلي: لاتراجع عن عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
انتهت.. أحمد حسن يعلق علي تعادل الأهلي ويانج أفريكانز

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد حسن علي مباراة القلعة الحمراء ويانج أفريكانز.

الاهلي

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انتهت.. الأهلي يعود من تنزانيا بنقطة بعد التعادل مع يانج أفريكانز".

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء باستحواذ فريق الأهلي على الكرة وسدد طاهر محمد طاهر كرة قوية إلي جوار مرمي يانج أفريكانز.

ومرر مروان عثمان الكرة داخل منطقة الجزاء فشل تريزيجيه فى اللحاق بها لتضيع فرصة خطيرة للنادي الأهلي.

وأنقذ مصطفي شوبير فى الدقيقة العاشرة مرمي النادي الأهلي من هدف محقق أمام يانج أفريكانز بعد إبعاده الكرة إثر تسديدة صاروخية من آلان أوكيرو نجم الفريق المنافس.

ونجح ديارا حارس فريق يانج أفريكانز فى إبعاد إحدي الكرات الخطيرة التي أرسلها أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 20.

 وتعرض  طاهر محمد طاهر للإصابة في الدقيقة 22 إثر تدخل قوي من أحد لاعبى المنافس ليخضع إلي العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي وحصل بوكا لاعب الفريق المنافس على بطاقة صفراء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد مصطفي شوبير فى الدقيقة 37 بداعي إضاعته الوقت.

ومرر زيزو في الدقيقة 42 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع يانج أفريكانز إلي ضربة ركنية قبل أن تصل إلي تريزيجيه.

وأحرز ابراهيم حماد هدف فريق يانج أفريكانز الأول فى شباك الأهلي فى الوقت بدل الضائع.

ونجح ياسر إبراهيم فى الشوط الثاني في التصدي لتسديدة قوية أطلقها أحد لاعبو يانج أفريكانز.

أدرك المالي أليو ديانج هدف التعادل لفريق الأهلي في شباك نظيره يانج أفريكانز فى الدقيقة 60.

ودفع الدانماركي ييس توروب بالثنائي أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان بدلا من طاهر محمد طاهر ومروان عطية.`

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المراة والمنوعات| النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل.. الحرارة عند الأطفال عرض أم مرض ؟

زينة رمضان 2026

زينة رمضان 2026 .. من البيت وبخطوات بسيطة

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

