الرئيس الأمريكي: إسرائيل سترتكب خطأ كبيرا إذا قامت باحتلال غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي سيرتكب خطأ كبيرا إن قام باحتلال قطاع غزة.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات لشبكة سي بي إس الأمريكية، إلى أنه يجب القضاء على حماس نهائيا، وأن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية، مضيفا أنه يجب القضاء على حزب الله اللبناني في الشمال وحركة حماس في الجنوب بـ قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا أمر ضروري.

وأكد بايدن في لقاء لشبكة سي بي إس، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستوفر للاحتلال الإسرائيلي كل ما تحتاجه من أسلحة ومعدات.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي القتالي من الأفضل في العالم.