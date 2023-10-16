أخبار التكنولوجيا| ميتا تحذف أكبر صفحة إخبارية فلسطينية من فيسبوك.. وهذه هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على اقتناء هواتف سامسونج والتي تعد مميزة للغاية حيث تمتلك معالجات جيدة وأيضا قدرات متميزة إلى جانب أسعار متنوعة تناسب جميع الفئات.



يعتبر هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية خيارًا ممتازًا لراغبي شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة مع سعر مناسب، حيث يقدم الهاتف معالج قوي يقدم أداء سريع وسلس مع بطارية كبيرة، وكاميرا فائقة الدقة.



أطلقت شركة سامسونج رسميًا مجموعة هواتفها الذكية الأرخص Galaxy A05 وGalaxy A05s، في الفلبين، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الهواتف في الهند بحلول 18 أكتوبر على أن يتم إطلاقها عالميا في شهري نوفمبر وديسمبر.



تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها القادم OnePlus 12 والمتوقع أن يقلب موازين سوق الهواتف الذكية، حيث يمكن أن يكون OnePlus 12 واحدًا من أولى الهواتف الكبيرة التي سيتم إطلاقها في عام 2024، وسيشكل بداية لجيل جديد من هواتف أندرويد.



كشفت تسريبات عدد من المفاجآت التي ستحصل عليها كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع أن يصدر في أوائل شهر يناير من العام المقبل 2024.



حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.