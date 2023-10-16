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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميتا تحذف أكبر صفحة إخبارية فلسطينية من فيسبوك.. وهذه هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم.. أسعار ومواصفات 

 

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على اقتناء هواتف سامسونج والتي تعد مميزة للغاية حيث تمتلك معالجات جيدة وأيضا قدرات متميزة إلى جانب أسعار متنوعة تناسب جميع الفئات.

 

أفضل صفقة ممكنة.. أرخص موبايل أوبو بمعالج كوالكوم قوي وكاميرا 50 ميجابيكسل


يعتبر هاتف Oppo A77s من شركة أوبو الصينية خيارًا ممتازًا لراغبي شراء هاتف ذكي بمواصفات مميزة مع سعر مناسب، حيث يقدم الهاتف معالج قوي يقدم أداء سريع وسلس مع بطارية كبيرة، وكاميرا فائقة الدقة.


أرخص هواتفها.. سامسونج تطلق رسميا Galaxy A05 و A05s


أطلقت شركة سامسونج رسميًا مجموعة هواتفها الذكية الأرخص Galaxy A05 وGalaxy A05s، في الفلبين، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الهواتف في الهند بحلول 18 أكتوبر على أن يتم إطلاقها عالميا في شهري نوفمبر وديسمبر.

 

عملاق وان بلس القادم يقلب موازين سوق الهواتف الذكية.. سعر ومواصفات 


تستعد شركة وان بلس الصينية لإطلاق هاتفها القادم OnePlus 12 والمتوقع أن يقلب موازين سوق الهواتف الذكية، حيث يمكن أن يكون OnePlus 12 واحدًا من أولى الهواتف الكبيرة التي سيتم إطلاقها في عام 2024، وسيشكل بداية لجيل جديد من هواتف أندرويد.


سر الكاميرا الخارقة في Galaxy S24 Ultra.. تسريبات تكشف مفاجآت عملاق سامسونج


كشفت تسريبات عدد من المفاجآت التي ستحصل عليها كاميرا هاتف Galaxy S24 Ultra القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع أن يصدر في أوائل شهر يناير من العام المقبل 2024.


ميتا تحذف أكبر صفحة إخبارية فلسطينية من فيسبوك .. تفاصيل


حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس.

 

 

 

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