تدريب السيدات بشمال سيناء على الوعي المالي

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء تنفيذ برنامج تدريبي للتثقيف المالي في مرحلته الجديدة للسيدات، الذى استمر على مدار ٥ ايام ، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش.

وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة، تحت إشراف احسان داود غالي مقرر فرع بالمحافظة.



الوعي المالي:

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية اعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها ، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

كما ينفذ المجلس القومي للمرأة برنامج تدريبي ، في اطار مشروع تنميه الأسرة المصرية ،طبقا لمبادرة " حياه كريمة " و برنامج تدريبات أخر في مجال رياده الاعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي مستوي محافظات الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديا .

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