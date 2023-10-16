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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب السيدات بشمال سيناء على الوعي المالي

برنامج التثقيف المالي
برنامج التثقيف المالي للسيدات في سيناء

 

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء تنفيذ  برنامج تدريبي للتثقيف المالي في مرحلته الجديدة  للسيدات، الذى استمر على مدار ٥ ايام ، بمقر جمعية رعاية الطلبة بالعريش.

 

وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة، تحت إشراف احسان داود غالي مقرر فرع بالمحافظة.
 

الوعي المالي:

 

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية اعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها ، وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

كما ينفذ  المجلس القومي للمرأة برنامج  تدريبي  ، في اطار مشروع تنميه الأسرة المصرية ،طبقا لمبادرة " حياه كريمة " و برنامج تدريبات أخر في مجال رياده الاعمال التي ينفذها المجلس القومي للمرأة علي  مستوي محافظات الجمهورية لتمكين السيدات اقتصاديا .

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