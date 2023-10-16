أصحاب النفوس الضعيفة يمتنعون.. شاهد إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني علي الفيسبوك صورة لها جديدة بأطلالة أنيقة نالت إعجاب المتابعين.

وظهرت رضوي بملابس كلاسيكية باللون الفوشيا ببنطلون وجاكت قصير ونسقت معه توب ابيض واكسسوارات باللون الذهبي .

وكانت اعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث اكتفت باسدال شعرها علي كتفها مع مكياج هادئ بالوان الكاشمير المناسب لاطلالتها

والتقطت رضوي الصورة وهي تجلس علي أطراف المقعد لتظهر بشكل مختلف وغير تقليدي بالصورة

وكتبت رضوي علي الصورة “النجاح دائماً يقتل أصحاب النفوس الضعيفة”

وانهالت التعليقات وكانت أبرزها عندك حق وكلام صحيح

اليكم الصورة