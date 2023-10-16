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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث الدعم العاجل لفلسطين.. انطلاق اجتماعات المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب

اجتماع المكتب التنفيذي
اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية

عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية، صباح اليوم الاثنين، أعمال اجتماعات الدورة 79 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وببحث وزراء الشؤون الاجتماعية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بناءً على طلب دولة فلسطين الدعم الاجتماعي والإنساني العاجل لدولة فلسطين في مقدمة جدول أعمالهم، إضافة مواصلة المساعي لتقديم الدعم الإنساني الصحي والاجتماعي العاجل للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وجراء مواصلة إسرائيل  -القوة القائمة بالاحتلال- ممارساتها اللإنسانية وبما فيها قطع المياه والكهرباء ووصول الغذاء والمواد الإنسانية الإغاثية العاجلة لهذا الشعب الأعزل.


كما يبحث الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الإعداد للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الدورة الخامسة، المقرر عقدها في العاصمة الموريتانية نواكشوط، والإعداد لمنتدى المجتمع المدني لهذه القمة، ونتائج الدورة غير العادية الثامنة للمجلس الوزاري للتحضير لهذه القمة، كذلك التحضير للقمة العربية العادية في الدورة (33) التي ستعقد في العاصمة البحرينية المنامة.


كما يبحث المكتب التنفيذي الموضوعات ذات الصلة بالفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الموضوعات ذات الصلة بكبار السن، وتقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، وكذلك الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، وغيرها من الموضوعات الهامة التي سيقترح الوزراء إصدار مشاريع قرارات بشأنها، ليتم عرضها على الدورة القادمة للمجلس الوزاري خلال شهر ديسمبر القادم.


وأشارت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريح لها إلى التحضيرات الجارية لمنتدى الدوحة للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، والذي يأتي في إطار تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وكذلك عدد من المقترحات الهامة للدول العربية،  منها آلية ربط البنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية، والحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، ووضع آلية موحدة للرصد والمتابعة والتقييم لمنظومة الرعاية الاجتماعية في الدول العربية، وكذلك مشروع التمكين والتأهيل للفئات الضعيفة ومنظومة الاحتضان وتطوير معاييرها.

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