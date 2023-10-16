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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة طيبة التكنولوجية تحتفل ببدء العام الدراسي الجديد وذكرى نصر أكتوبر |صور

جامعة طيبة التكنولوجية
جامعة طيبة التكنولوجية تحتفل ببدء العام الجامعي الجديد

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 وانتصارات أكتوبر المجيدة.

 حضر الاحتفالية محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والمقدم محمد جمال، مدير الاتصال العسكري بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والأستاذ الدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات،  و الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، وفضيلة الشيخ محمود الطيب أحمد، مدير التعليم الاعدادي بالأزهر، ممثلا عن منطقة الأقصر الأزهرية.

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بدأت الاحتفالية، بالسلام الجمهوري، أعقبه  تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس الجامعة استهلها بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والشهداء من أشقائنا في غزة، ثم رحب بالحضور، موجها التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقيادات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما هنأ أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب الجدد والقدامى بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد.

وأكد زين الدين، أن تنظيم احتفالية استقبال الطلاب الجدد والقدامى، بالتزامن من احتفالات أكتوبر، تأتي في إطار المساهمة فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة،  كما يؤكد حرص الجامعة على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة حيث إنها لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها.

وخلال كلمته في الاحتفالية وجه رئيس الجامعة، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بتخصيص نصف ساعة يوميا قبل كل محاضرة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، يتحدث فيها الطلاب عن انتصارات أكتوبر من وحي قراءتهم واطلاعهم، بهدف تعزيز معرفة الطلاب بتلك الانتصارات المجيدة والتي كانت سببا في الانطلاق لبناء الوطن، وتكاتف الجيش والشعب خلف قيادته الرشيدة لتحمل الصعاب وبناء مستقبل مشرق والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

فيما ألقى محمد عبدالقادر القادر خيري، نائب محافظ الأقصر، كلمة أشاد فيها بالبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة طيبة التكنولوجية، خصوصا في المجال السياحي، نظرا لأن الأقصر محافظة سياحية وتحتاج إلى كوادر مدربة ومؤهلة، لافتا إلى أن محافظة الأقصر تقدم كل الدعم الذي تحتاجه الجامعة في كافة القطاعات.

وألقى المقدم محمد جمال، مدير الاتصال العسكري بجامعة الأقصر، محاضرة حول الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، مؤكدا أن نصر أكتوبر لم يأت بالصدفة، فكانت الإرادة والتخطيط الجيد والتمسك بالنصر والثقة بالله في خوض معركة، كما أكد كل الخبراء العسكريين أنها حرب مستحيلة الحدوث لقوة التحصينات وخط بارليف المنيع، ولكن عزيمة وبسالة الجندي المصري كسرت حاجز الخوف وأنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر.

وأهدى رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، درع الجامعة لمحمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، وآخر للمقدم محمد جمال، مدير الاتصال العسكري بجامعة الأقصر.

وتخلل الحفل، عرض فيلم تسجيلي عن جامعة طيبة التكنولوجية وآخر عن انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم عرض فقرات فنية وإنشاد ديني وشعر واسكتش مسرحي، وفي الختام كرم رئيس الجامعة ونائب المحافظ، الطلاب الأوائل للعام الجامعي 2022-2023، والطلاب المشاركين في الملتقى الأول للجامعات التكنولوجية.

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