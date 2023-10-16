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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم بـ حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم، بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة لجلسة 23 أكتوبر للمرافعة.

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إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم

وكان النائب العام أحال المتهمين في قضية حرق كنيسة كفر حكيم للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف.

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وكشفت التحقيقات قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.

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وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهما في تلك القضية.

كفر حكيم كرداسة كنيسة كفر حكيم جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني

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