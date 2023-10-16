هل يواجه الطرد من إنجلترا بسبب فلسطين؟ شقيقة محمد صلاح تثير الجدل

يواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.

وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤولات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.

محمد صلاح يتبرع لفسطين عن طريق الهلال الأحمر

خرج رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، وأكد صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع محمد صلاح للمتضررين في أحداث غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي، بعد تواصل رامي عباس وكيل أعمال صلاح معهم.

ويرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ الذي تبرع به النجم المصري للمتضررين في غزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 9 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس.