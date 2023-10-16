عمرو الدرديري: محمد صلاح بالأفعال وليس بالكلام

وجه الناقد الرياضي عمرو الدرديري رسالة إلي محمد صلاح بعد تبرعه للهلال الأحمر لصالح فلسطين.

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" صلاح بالافعال وليس بالكلام ".

يواجه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هجوما حادا بسبب عدم تفاعله مع الأحداث الجارية في غزة، خاصة بعدما أعلن عدد كبير من نجوم العالم دعمهم لفلسطين.

ونشرت رباب صلاح شقيقة محمد صلاح خبر يخص تراجع يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر ونيس الفرنسي عن دعم فلسطين بعد تهديدات من الطرد من فرنسا.



وأثارت رباب صلاح الجدل والتساؤلات بين رواد التواصل الاجتماعي حول عدم تحدث محمد صلاح والدفاع عن أهالي غزة على السوشيال ميديا، بسبب التهديدات بالطرد من إنجلترا مثلما حدث مع اللاعب الجزائري يوسف عطال.