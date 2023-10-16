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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش مران الزمالك

صدى البلد

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم تقسيم اللاعبين إلى 4 مجموعات لأداء بعض الجوانب والأفكار الخططية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وألقى مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية ملعب الترسانة على اللاعبين لشرح بعض الأفكار الخططية بشكل نظري وتصحيح بعض الأخطاء، ومنح لاعبي الفريق  أدوار تكتيكية خاصة مطلوبة منهم لتنفيذها في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الزمالك  تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور و الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها، و شهدت حماس وتركيز من الجميع .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

و تم تقسيم هذه الفقرة إلى جزئين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر نادي الزمالك ،و أدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خاصة بعد العودة من راحة سلبية لمدة يومين .

وكان  الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية خفيفة متنوعة داخل ملعب الترسانة باستخدام أدوات التأهيل.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب الترسانة، مشاركة يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي خاص خلال الفترة الماضية.

و اطمأن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة على سلامة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها ليشارك في المران بصورة طبيعية .

و خاض "أوباما" التدريبات التأهيلية و البدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي  استعدادا للمواجهة المقبلة أمام سموحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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