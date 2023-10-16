بعد صفعاتها لإسرائيل.. الصين تتخلى عن حيادها وتتجه لدعم الفلسطينيين

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية الحكومية (CCTV)، اليوم الاثنين، أن بكين تقدم مساعدات إنسانية طارئة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والسلطة الوطنية الفلسطينية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نقلت الدوائر التلفزيونية المغلقة عن الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي قولها إن المساعدات هي للتخفيف من الوضع الإنساني في غزة، وسيتم استخدامها لتلبية الاحتياجات العاجلة، مثل الغذاء والرعاية الطبية.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إرسال فريق إلى مصر للاستعداد لاحتمالية فتح ممر إنساني لإدخال المساعدات إلى غزة.

وكانت قد أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، بوقف إطلاق نار في جنوب قطاع غزة اعتبارا من الساعة 9 صباحا للسماح بخروج مدنيين عبر معبر رفح، وفقا لـ سكاي نيوز عربية.

وأعلنت"الأونروا"، اليوم الاثنين، عن نزوح أكثر من مليون شخص في غزة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي وقت سابق، حذرت الأونروا من أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في تصريحات لصحفيين، اليوم الأحد، "لم يُسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام التسعة الماضية".

وأشار إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع الساحلي".

ولفت لازاريني إلى "دق ناقوس الخطر لأنه اعتبارا من اليوم، لم يعد زملائي في الأونروا في غزة قادرين على تقديم المساعدة الإنسانية".

وعبرت بكين عن موقف رافض لأعمال العدوان الإسرائيلي على غزة حيث قال وزير الخارجية الصيني أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، فيما يقول أن الصين تقترب من موقف مناهض للاحتلال وتحاول كسب التأييد بين الدول العربية وكسب دعمها للأجندة العالمية للصين، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.



أفادت وسائل إعلام صينية رسمية، اليوم الأحد، بأنه من المقرر أن يزور المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جون، المنطقة الأسبوع المقبل من أجل المضي قدما في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعربت، يوم الجمعة، عن "خيبة أملها العميقة" في مكالمة مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط بسبب عدم إدانة الصين لهجوم حماس. وجاء في بيان نقلته وكالة رويترز: "أعرب السفير عن خيبة أمل إسرائيل العميقة من الإعلانات والبيانات الصينية حول الأحداث الأخيرة في الجنوب، حيث لم تكن هناك إدانة واضحة لا لبس فيها للمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين الأبرياء واختطاف العشرات منهم في غزة".