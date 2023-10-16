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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش سبل التعاون مع مجمع إعلام قنا

لقاء مجمع إعلام قنا
لقاء مجمع إعلام قنا

بحث الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، آليات وسبل التعاون مع مجمع إعلام قنا التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، ضمن خطة الجامعة لفتح آفاق للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.

 

جاء ذلك خلال لقاء مع وفد مجمع إعلام قنا ، برئاسة عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، و يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وسهير السيد عبدالرازق، مسئول البرامج بمجمع الإعلام، وبحضور مبارك أحمد، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.

 

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وقال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن التعاون مع مؤسسات الدولة يساهم فى إحداث نوع من التكامل فى أداء الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، لذلك تسعى الجامعة من خلال قطاعاتها المختلفة لفتح آفاق للتعاون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

 

و أشار عكاوى، إلى أن الجامعة ترحب بالتعاون مع مجمع إعلام قنا، بما يساهم في دعم منظومة العمل بالمجمع من خلال الاستعانة بالمتخصصين، من أساتذة الجامعة في المجالات المختلفة، فضلاً عن الاستفادة من خبرات مجمع الاعلام في رفع الوعى لدى الشباب بكافة القضايا.

 

و أوضح رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن اللقاء تناول تطرق إلى لعدد من القضايا المجتمعية التى تشغل اهتمام الرأى العام، وآليات العمل بمجمع إعلام قنا والفئات المستهدفة من الأنشطة والفعاليات التى يتولى تنفيذها.


قدم عدنان بدوى، مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، التهنئة لرئيس جامعة جنوب الوادى، لثقة القيادة السياسية وتكليفه برئاسة جامعة جنوب الوادى، متمنياً له التوفيق فى أداء هذه المهمة السامية، وبما يساهم ف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالجامعة، وما يتبعها من نهضة مجتمعية لمصرنا الحبيبة.


وأشار مدير عام إعلام سوهاج وقنا والأقصر، إلى أن اللقاء تناول أوجه التعاون بين مجمع إعلام قنا وجامعة جنوب الوادى، باعتبارها بيت الخبرة الرسمى والمتخصص في كافة المجالات التي تعمل بها مجمعات ومراكز الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

 

و أشار بدوى، إلى أن اللقاء تضمن الحديث عن حملة" صوتك مستقبلك..إنزل وشارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلي، مطلع أكتوبر الجاري، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع، وبإشراف الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة.

 

يذكر أن مجمع إعلام قنا، ضمن ٦٦ مجمع إعلام تابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، والتى تضطلع بدورها كجهاز الإعلام الرسمى والعلاقات العامة للدولة، حيث تتولى مهمة التثقيف ونشر الوعى داخلياً بين كافة فئات المجتمع، فضلاً عن دورها فى دحض الشائعات وتصحيح صورة مصر أمام العالم.

 

لقاء مجمع إعلام قنا

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قنا جامعة جنوب الوادي الهيئة العامة للاستعلامات رفع الوعى لدى الشباب سوهاج صوتك مستقبلك

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