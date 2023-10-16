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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا ماء لا غذاء.. أوضاع إنسانية صعبة يعيشها أهالي قطاع غزة

غزة
غزة

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة جراء العدوان والقصف الإسرائيلي على القطاع.

 

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وأوضح التقرير، أن غزة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي والمياه وقرب نفاذ السلع والمواد الغذائية والأدوية بسبب الحصار الإسرائيلي.

 

وتابع التقرير أن عائلات قطاع غزة نزحوا من شمال القطاع إلى جنوبه بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي .

 

وأكمل التقرير أن نزوح مليون شخص نحو جنوب قطاع غزة شكل عبء كبير على الموارد المتواجدة في المخازن والمتاجر ، وهناك نقص كبير في الغذاء .

 

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل فرضت حصارا مشددا وشاملا على قطاع غزة، ونفاذ الماء والغذاء يهدد حياة أهالي قطاع غزة .
 


 

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