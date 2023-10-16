عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد عددا من المحلات التجارية لمتابعة تطبيق "خفض أسعار السلع الأساسية"

صدى البلد

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، تفقد خلالها عدد من المحلات والسلاسل التجارية بمدينة سوهاج، وذلك لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20 إلى 25%.

والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتضمنت جولة المحافظ تفقد هايبر "المصرية" لتجارة الجملة، وأسواق "الشريف"، وأحد محال الجزارة، واطمأن على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها "السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم، والفراخ".

كما تابع أسعار تلك المنتجات ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق موجها بزيادة الكميات المعروضة لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها.

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية ، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار.

رجل يتخلص من زوجته وجنينها بطريقة بشعة في سوهاج.. القصة الكاملة

خنقها حتى الموت.. حبس عامل أنهى حياة زوجته الحامل للتحقيقات في سوهاج

محافظة سوهاج

ولفت إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص.

وثمن "الفقي" قرار رئيس مجلس الوزراء لما له من مردود إيجابي على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن، والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

IMG-20231016-WA0125
IMG-20231016-WA0125
IMG-20231016-WA0124
IMG-20231016-WA0124
IMG-20231016-WA0123
IMG-20231016-WA0123
IMG-20231016-WA0120
IMG-20231016-WA0120
IMG-20231016-WA0110
IMG-20231016-WA0110
IMG-20231016-WA0108
IMG-20231016-WA0108
IMG-20231016-WA0111
IMG-20231016-WA0111
سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج تموين سوهاج حملات تموين سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

محمد صلاح يتبرع لـ غزة .. وهذا ما قالته شقيقته

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

بحضور أبنائه .. شاهد حفل زفاف مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

موضوعات متعلقة

طب بيطري سوهاج تنظم المؤتمر التعريفي الأول بمجالات وتخصصات الكلية

ترشيحاتنا

لأول مرة في تاريخي.. مفيدة شيحة تدعو لإلغاء مباراة مصر والجزائر بالإمارات

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف في أبوطويلة ومعبر رفح بشمال سيناء

انخفاض أسعار الذهب اليوم الاثنين 16- 10- 2023

فريسة في المصيدة.. الجار الشيطان قيد الصبي وانتهك آدميته بالقليوبية.. تفاصيل

انطلاق المؤتمر الأول لحملة ترشح حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024

أخبار التوك شو| تحركات جديدة تضرب الذهب اليوم.. ووزير الخارجية: مصر ترفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

امرأة عجوز ..انجلينا جولي تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

دينا عبد الله : ليالي الحلمية 6 ليس له علاقة بالعمل الأصلي |خاص

بعد أزمة السلسلة .. ابنة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

اللي بيحصل في غزة إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية.. فيديوجراف

توقعاته تحققت في أفغانستان.. العالم الهولندي يحذر من تكرار زلزال تركيا.. فيديوجراف

جنون الذهب|الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ