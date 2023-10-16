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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 تظهر لأول مرة

مرسيدس GLA 45 S
مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن إصدارها الجديد مرسيدس GLA 45 S موديل 2024، وتظهر GLA 45 S الجديدة بالعديد من التحديثات والتي تضمنت تغير الواجهة الأمامية للسيارة ، وتم وضع شعار AMG على غطاء المحرك الأمامي.

 مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

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 مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

- محرك مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 :

 مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

تحصل سيارة مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 2000 سي سي ، وتنتج قوة تصل 416 حصان ، وتخرج عزم دوران يصل الي 500 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتتسارع مرسيدس GLA 45 S من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 4.3 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 270 كم/ساعة .

 مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

- مواصفات  مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 :

تظهر مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 بمصابيح أمامية ومصابيح خلفية وبتصميم داخلي مختلف، بالإضافة الي انه تم الحفاظ على الشكل العنقودي في الأمام والخلف .

مقصورة  مرسيدس GLA 45 S موديل 2024

تحتوي مرسيدس GLA 45 S موديل 2024 علي جنوط قياسية مقاس 20 بوصه، ومجموعة جنوط اختيارية مقاس 21 بوصه، وعجلة قيادة من AMG Performance، ونظام معلومات وترفيه MBUX وتدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو لاسلكياً، وبها USB و USB-C .

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