استكمال امتحانات تحديد المستوى للطلاب العائدين من السودان وروسيا بهندسة عين شمس

استكملت كلية الهندسة جامعة عين شمس امتحان تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من السودان وروسيا والراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وقام الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس ، و الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب بمتابعة إجراءات الامتحان في لجنتين على مستوى الكلية .

وأدى امتحان تحديد المستوى 59 طالبا وطالبة تابعين لأقسام كهرباء ومدني وميكانيكا وقسم الهندسة المعمارية.

يأتي إجراء امتحانات تحديد المستوى، تنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الموافقة على إجراء امتحانات تحديد المستوى للطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية؛ لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.

أماكن امتحان تحديد المستوى

وأعلنت كلية الهندسة جامعة عين شمس ، عن عقد امتحان تحديد المستوى لطلاب كليات الهندسة العائدين من السودان وروسيا في المقرات التالية :

- اقسام (كهرباء - مدني - ميكانيكا) بمدرج 2 بالمبنى الجديد.

- قسم الهندسة المعمارية بصالة 200 بمبنى عمارة

وشددت كلية الهندسة جامعة عين شمس على الطلاب المصريين من كليات الهندسة العائدين من السودان وروسيا والراغبين في استكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية ، بضرورة سداد رسوم الامتحان بخزينة الكلية، مشيرةً إلى أن السداد عن طريق الفيزا فقط.

آليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية

أعلنت إدارة الوافدين عن أليات تحويل دراسة الطلاب الوافدين من جامعات غير مصرية الى مؤسسات التعليم العالي المصرية:

1- يتقدم الطالب بالأوراق الآتية: كشف العلامات - المحتوى العلمي - أصل شهادة الثانوية - صورة جواز السفر.

2- يتم عمل المقاصة العلمية للمواد التي اجتازها الطالب بالخارج.

3- يقوم الطالب بسداد رسوم خدمة التقديم بالإضافة الى رسوم خدمة التحويل من الخارج.

4- يمكن تحويل ما يصل إلى ٥٠٪ من الساعات الدراسية الرئيسية بحد اقصى من خطة الدراسة.

5- طلاب كليات الطب البشري المسجلين للدراسة في العامين الأول والثاني وكذلك الطلاب الذين لم ينهوا السنة الثالثة، سيتم إلحاقهم بالدراسة من بداية العام الدراسي الأول كطالب مستجد.

6- طلاب كليات الطب البشري الذين اجتازوا السنة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، سيتم إلحاقهم للدراسة من بداية السنة الثالثة.

7- الطلاب المحولين من الجامعات بمناطق النزاع، في حالة تعذر تقديمهم أصل المستندات أو صور مستندات موثقة عليه أن يرفق خطاب معتمد من وزارة التعليم العالي بدولة الطالب أو من سفارة دولته بجمهورية مصر العربية تفيد صحة البيانات الواردة بالأوراق المقدمة من الطالب دون ضرورة أداء اختبار تقييم المستوى الدراسي.

على جانب آخر .. نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس ، من خلال مكتب التعاون الدولي بالكلية ندوة تعريفية للطلاب الحاصلين على منحة ساويرس للتفوق وذلك للعام الأكاديمي 2023/2024 بالقاعة متعددة الأغراض بالمبنى التعليمى .

وتم تعريف الطلاب بعملية التعلم داخل كلية الهندسة جامعة عين شمس ، وأنواع البرامج الدولية وتعريفهم بالمميزات التي توفرها الكلية من شهادة مزدوجة وايضًا كيفية الحفاظ على مستواهم التعليمي والتطوير من ذاتهم. وتمت الأشادة بأهمية هذه المنحة ودورها في إتاحة الفرص لهؤلاء الطلاب للدراسة في برامج الدرجة المزدوجة بكلية الهندسة – جامعة عين شمس.

وستعرض كريم شاورممثل مؤسسة إتجاه، الشروط والواجبات على كل طالب وطالبة للإلتزام بالقواعد العامة للمنحةعلمًا بأن المنحة ستقدم كافة الوسائل لتدعيم الطلاب بالعملية التعليمية.