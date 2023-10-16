نتنياهو: أقول لإيران وحزب الله أحذروا

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال سوف يعمل على "إزالة التهديد" الذي يواجه إسرائيل إلى الأبد، محذرًا في الوقت نفسه إيران وحزب الله.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيسيت: "لشعب والجيش والقيادة في إسرائيل أصبحوا موحدين، إن الصراع فرض على إسرائيل وهدفنا هو الانتصار الساحق على حماس".

وتابع: " نحتاج إلى العزم والصبر لأن النصر سيحتاج وقتا وسوف تكون هناك أوقات صعبة، وأشكر الكنيست والشعب الإسرائيلي على دعم حكومة الوحدة في معركتنا الوطنية ضد حماس".

وأردف: "سنواصل الحرب في الجنوب وجاهزون للحرب في الجبهة الشمالية، وأقول لإيران وحزب الله احذروا".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ حتى الآن موقفاً يتيح فتح معبر رفح من ناحية غزة للسماح بدخول مساعدات أو خروج مواطنين من دول ثالثة.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في القاهرة، إن بلاده مستعدة لإدخال المساعدات إلى غزة وخروج مواطني الدول الثالثة وعمل معبر رفح بوتيرته الطبيعية، معبراً عن أمله في حدوث "انفراجة" بهذا الصدد.

وحذر الوزير المصري من أن "الأمر خطير لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من احتياج شديد"، مضيفًا: "ليس هناك مياه أو أطعمة أو أدوات طبية ولا مأوى لمن أجبروا على النزوح".