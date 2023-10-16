عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطة دبي تنفي تعرض عدد من الإسرائيليين لعملية طعن

دبي
دبي

نفت شرطة دبي اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023 ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي.

أكدت شرطة دبي في بيان لها، أن أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات، كما تدعو الجميع للاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين تعرض عدد من الإسرائيليين لحادثة طعن.

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة. 

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.

شرطة دبي عملية طعن الامارات حادثة طعن قطاع غزة المساعدات الانسانية بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

صحيفة عبرية تكشف أسرار الداخل الإسرائيلي: تلك شروط أمريكا للتدخل والقضاء على حماس

ترشيحاتنا

تحذير عاجل لـ إيران.. أمريكا تستعد لاتخاذ إجراء عسكري دفاعا عن إسرائيل

جرائم حرب.. وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية.. فيديو

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

المرة الثانية خلال ساعة.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

بين التأييد والهجوم ..غضب جماهيري علي صلاح رغم تبرعه لأهالي فلسطين بمبلغ خيالي

رسميا.. شاهد بالأرقام المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ