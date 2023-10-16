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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من كارثة حقيقية في قطاع غزة خلال 24 ساعة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن نقص المياه والكهرباء والوقود في قطاع غزة سيتحول إلى "كارثة حقيقية" خلال 24 ساعة.

ووسط ارتباك حول ما إذا كانت إسرائيل قد استأنفت تزويد قطاع غزة بالمياه بعد أن أعلنت حصارًا كاملاً الأسبوع الماضي، قالت السلطات الفلسطينية إنه لا يمكن توزيع المياه دون إمدادات ثابتة من الكهرباء، والتي تم قطعها أيضًا.

وقالت سلطة المياه الفلسطينية لشبكة “إن بي سي نيوز”، إن “إسرائيل تتحدث عن تزويد الجنوب بالمياه بكمية 14 ألف متر مكعب يوميا، بما في ذلك جزء من خان يونس ومنطقة بني سهيلة وعبسان وخزاعة”.

وأضافت: “هذا ما تتحدث عنه إسرائيل.. بالنسبة لنا كسلطة مياه، إذا قامت إسرائيل بضخ المياه، فلا يمكن توفيرها للسكان بسبب انقطاع الكهرباء اللازمة لضخها”.

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لكن إحدى سكان جنوب غزة قالت لشبكة “إن بي سي نيوز”، إنها حصلت على بعض الماء طوال الليل.

وقالت مها البنا، التي تعيش في خان يونس وهي مواطنة أمريكية، إنه تم ضخ المياه إلى خزاناتها الليلة الماضية، لكنها كانت قلقة بشأن المدة التي تكفيها ما تم توفيره لها ولمجموعة مكونة من 48 شخصًا آخرين يحتمون معًا.

الصحة العالمية قطاع غزة فلسطين

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