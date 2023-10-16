مع الخيل.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها | شاهد

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت نسرين طافش، بنطال باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها ونسقت معه توب باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نسرين طافش، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت مع وضع كاب لاكمال ظهورها.

وإليكم صور نسرين طافش