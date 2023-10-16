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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فشلنا في إحباط الهجوم.. الشاباك الإسرائيلي: عدم التحذير من هجوم حماس مسئوليتنا

طوفان الأقصي
طوفان الأقصي

قال رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، اليوم الإثنين، إن عدم التحذير من هجوم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” هو مسؤوليته.

وقال بار: “على الرغم من سلسلة الإجراءات التي اتخذناها، للأسف، يوم السبت، فشلنا في إصدار تحذير كافٍ يسمح لنا بإحباط الهجوم”.

وأضاف: “بصفتي رئيسًا لـ الشاباك، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي”.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إنه يتحمل مسؤولية ما حدث، وما سيحدث، مؤكدا أن الحكومة وجهازها الأمني فشلا في حماية الإسرائيليين.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قال سموتريش: “إننا نمر بفترة صعبة.. والأحداث التي وقعت كانت مرعبة”.

وأضاف: “علينا أن نعترف بصراحة أننا فشلنا. قيادة البلاد وجهازها الأمني فشلا في حماية مواطنينا. ولم نلتزم بالعهد غير المكتوب بين الدولة ومواطنيها، وهو العهد الأهم. ميثاق مكتوب بالدم، وهي الآن ملطخة بالدم”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

المقاومة الفلسطينية حماس الشاباك إسرائيل طوفان الأقصى

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