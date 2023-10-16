عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

كولومبيا
كولومبيا

طالبت وزارة الخارجية الكولومبية، اليوم الاثنين، السفير الإسرائيلي بالمغادرة بسبب الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الجانبين.

وأدان رئيس كولومبيا  جوستافو بيترو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

الرئيس الكولومبي هدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

 

وفي وقت سابق، هدد بيترو بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، الذي منع تصدير المعدات الأمنية إلى بلاده بسبب موقفها من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال جوستافو بيترو على منصة “إكس” : “إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات مع إسرائيل - فإننا سنعلقها. نحن لا نؤيد الإبادة الجماعية.. في يوم من الأيام، سيطلب منا جيش وحكومة إسرائيل الصفح عما فعله شعبهم في بلدنا”.

 

وأضاف "سأعانقهم وسيبكون على القتل في أوشفيتز وغزة، وأيضا على أوشفيتز الكولومبية".

بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

كولومبيا: غزة تتحول إلى معسكر على يد جيش إسرائيل النازي

استدعاء سفيرة كولومبيا في تل أبيب 

وكان الاحتلال الإسرائيلي استدعى في وقت سابق، سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب على خلفية تصريحات الرئيس جوستافو بيترو، بشأن الحرب على غزة، التي اعتبرتها إسرائيل "تصريحات عدائية".

كما قرر الكيان الصهيوني وقف الصادرات الدفاعية إلى كولومبيا.

وفي وقت سابق، هاجم الرئيس الكولومبي إسرائيل بقسوة بسبب عدوانها على قطاع غزة، مشبهًا جيش الاحتلال الإسرائيلي بالنازيين.

وقال بترو على حسابه بمنصة “إكس” ردًا على الفيديو الذي قال فيه وزير الدفاع يوآف جالانت إنه سيتم فرض حصار كامل على غزة: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود، ولا يمكن للدول الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”.

 

 

يأتي ذلك بعدما تعثر الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب خلافات أمريكية إسرائيلية، على إخراج الأجانب وإقرار هدنة مؤقتة داخل قطاع غزة. 

ونفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الاتفاق على هذه البنود، وكذلك أعلنت حركة حماس نفس الموقف بأنه لا اتفاق على هدنة أو إدخال المساعدات.

وبعدما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن بدء دخول شاحنات وقود إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن موقفا يسمح بفتح معبر رفح من جانب غزة.

ونفى مصدر مصري لفضائية "القاهرة الإخبارية" التوصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات.

وبدأت المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى، ضد مستوطنات غلاف غزة بشن هجمات كبيرة ضد الاحتلال الإسرائيلي كبدته خسائر كبيرة، ورد الاحتلال بهجمات غاشمة ضد قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، وطالبهم بالنزوح إلى جنوب القطاع.

ويعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية مروعة بعدما قطع الاحتلال إمدادات المياه والكهرباء والوقود، في الوقت الذي يواصل غاراته الغاشمة على المدنيين.

وزارة الخارجية الكولومبية السفير الإسرائيلي الرئيس الكولومبي العدوان الإسرائيلي قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيراني: الوضع في غزة ينذر باتساع نطاق الحرب إلى سائر الجبهات

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

بعد تفاعلها مع إسرائيلية ..صور جمعت كارلا وزوجها هيثم سعيد

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

موضوعات متعلقة

بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

كولومبيا: غزة تتحول إلى معسكر على يد جيش إسرائيل النازي

ترشيحاتنا

بدء المناورات.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاجتياح قطاع غزة بريا

أحمد موسى: بي بي سي تحقق مع صحفيين لمواقفهم من حرب غزة

الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة ينذر بكارثة

ماذا بعد.. الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الروسية: إسرائيل تقوم بعمليات عشوائية.. وسكان غزة في حالة كارثية

تهجير قسري.. تحذير عاجل من جيش الاحتلال لسكان هذه المناطق في غزة بالإجلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي يتلقي مخالفة مرورية بـ1.4 مليون دولار.. ما القصة؟

طبيب يفجر مفاجأة عن سبب زيادة الإصابة بالربو والحساسية الصدرية

بعيداً عن الضجيج.. أول رد من أسرة محمد صلاح على التبرع لـ غزة

بمساعدة كنغر.. رجل أجنبي ينقذ حيوانه الأليف من الغرق بأستراليا.. فيديو

فيديو

احجزوا لي مكان جنبكم.. بعد 23 عاما على استشهاد ابنه والد محمد الدرة يودع أشقاءه

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ