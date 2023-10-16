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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام عبدالغفار: منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال مصابي غزة

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن آخر الاستعدادات في المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني. 

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان مستشفى بئر العبد النموذجية، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تتدخر جهدا لمساعدة الأشقاء في فلسطين.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة تفقد عددا من المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بها.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن منظومة الصحة المصرية على كامل الاستعداد لاستقبال أي من مصابين غزة.

 

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