جامعة المنيا تطلق حملة للتبرع بالدم لأهالي غزة

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، حملة للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين، تحت شعار "دمك هو دمي" لدعم الجرحى والمصابين الفلسطينيين أثر أعمال العنف الإسرائيلي الذي تعرض له قطاع عزة.

حيث شهدت سيارات نقل الدم التابعة للحملة التي قامت بتنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع المركز الإقليمي لنقل الدم والإدارة العامة لرعاية الطلاب إقبالاً من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وحدد المنظمين للحملة نقاط للتبرع أمام مبني رئاسة الجامعة، وأمام مجمع كليات التربية للطفولة المبكرة والحقوق والتربية النوعية.

وأكد رئيس الجامعة أن مشهد اليوم يؤكد تجديد التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة، وتضامن الشعب المصري بجميع فئاته مع الشعب الفلسطيني الشقيق، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم يد العون والدعم النفسي لأشقائنا، والمساهمة في تخفيف حدة العنف التي راح ضحيته آلاف الضحايا والمصابين، وانطلاقاً من دور الجامعة وواجبها المجتمعي كمؤسسة علمية وثقافية تدعو إلى الاستقرار والسلام.