حملات تفتيشية مكثفة لمتابعة انتظام العمل بمواقف سيارات مطاي وسمالوط بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية التسع في تكثيف التواجد الميداني ومتابعة مواقف السيارات والاطمئنان علي انتظام سير العمل وتوافر وسائل المواصلات اللازمة لنقل الطلاب والمواطنين مع التأكد من الالتزام بتعريفة الركوب المقررة والتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة بمواقف السيارات( المنيا - غروب مطاي) للتأكد من انتظام خطوط السير ولضمان تنظيم حركة انتقال الطلبة والمواطنين، مؤكداً على استمرار المتابعة للمواقف على مدار الأيام المقبلة بالتنسيق مع إدارة المرور وإدارة المواقف لمنع تكدس الطلاب والاطمئنان على تفعيل كافة الخطوط وتوافر سيارات الأجرة اللازمة لنقل الطلبة والمواطنين بشكل عام إلي وجهتهم.

كما تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط موقف المنيا وموقف سيارات القمادير بالوحدة المحلية لقرية بنى غنى بغروب سمالوط لسيارات الأجرة للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر وسائل المواصلات من الصباح الباكر، ومنع التكدس وتوفير سيارات الأجرة اللازمة لنقل الطلاب والمواطنين والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب، مؤكدا على أن المتابعة مستمرة لعمل مواقف السيارات بنطاق المركز والمدينة منعا لتكدس الطلاب والاطمئنان على تفعيل كافة الخطوط، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور وادارة المواقف.

وعلى صعيد آخر، قام اللواء هانئ بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بغلق ممرين مخالفين للسيارات والمشاة بعكس اتجاه السيارات وذلك للحد من الحوادث أمام بوابة الجامعة وأمام مركز شباب المدينة بإشارة كوبرى الاخصاص البحرية.

