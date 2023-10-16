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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإبداع وتطوير منظومة العمل بمديرية الشباب بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية، بحضور الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، اليوم الإثنين  بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية.

 

حضر الإجتماع مديرو إدارات الشباب والبرلمان والتعليم المدني، والشباب، والمعلومات والإعلام، وشئون المجالس، ومسئول الربط الإلكتروني والتحول الرقمى،و مديري الإدارات الفرعية.

 

رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة فى البداية بمديرى الإدارات الفرعية، وأكدت  خلال حديثها على تكثيف العمل فى الفترة المقبلة، من خلال الخطة المركزية بوزارة الشباب، هذا بالإضافة إلى التفكير الإبداعي خارج الصندوق من خلال أفكار ومبادرات مبتكرة، بعيداً عن التفكير التقليدي والروتيني الهدف منه جذب النشء والشباب على مستوى مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

 

وأضافت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أنه ونحن نقوم بتنفيذ هذه المبادرات والرؤى الإبداعية داخل مراكز الشباب بالدقهلية، ياتى دور التغطية الإعلامية المتميزة للمركز الإعلامي والعلاقات العامة ومسئول الربط الإلكتروني، لإبراز مدى تطبيق هذه الرؤي فى تنفيذ الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية التى تنفذها إدارات الأنشطة بالمديرية، وكذلك من خلال الإدارات الفرعية والهيئات الشبابية والأندية الرياضية التابعة لها.

 

وأشارت وكيل الوزارة إلى استغلال طاقات الشباب أثناء تنفيذ هذه الأنشطة والفعاليات وخاصة الكيانات الشبابية بالدقهلية، شباب البرلمان وشباب يدير شباب " YLY" ومراكز شباب مصر، وسند شباب الدلتا، واتحاد طلاب تحيا مصر، هذا اتجاه الدولة نحو استراتيجية بناء الإنسان وضمن توجهات الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهم النشء والشباب والأسرة المصرية، القطاع المستهدف من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وزارة الشباب والرياضة.

 

و أعرب الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، عن خالص الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة عن الجهد والعمل الذي تبذله من أجل أن تحصل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية على المكانة التي تستحقها من حيث الإمكانيات البشرية الموجودة بالمحافظة.

 

بالإضافة إلى الإمكانيات المادية من تطور البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، حتى أصبحت مديرية الشباب والرياضة تحظي بالاهتمام والتقدير من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هذا الأمر يتطلب منا العمل والتطوير حتى نحافظ على هذه المكانة، وبالتالي الدقة والالتزام والمسئولية، عندما نشارك أو نستعد لعمل فعاليات أو مبادرات على مستوى المديرية أو الوزارة.

 

وفى نهاية الاجتماع أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أنها تسمع جيداً للجميع، وعلى اتم الاستعداد لحل المشاكل سواء الشخصية أو فى العمل، مع التأكيد على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وأضافت انها مستبشرة خيرا بالجميع، واحب العمل الجماعي من أجل تحقيق المكانة التى تليق بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

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