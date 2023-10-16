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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس يكشف موعد امتحانات الميدتيرم

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، موعد عقد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الاول وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

أكد الدكتور محمد رجاء خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن امتحانات المدتيرم للفصل الدراسي الاول ستبدأ في شهر  نوفمبر القادم ، ومن المقرر أن تستمر أيضًا لمدة أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى أن المدة الزمنية للامتحان تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف.
 

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس  إلى أن الامتحانات ستعقد حضوريًا دون اللجوء إلى نظام الأونلاين إطلاقًا، لافتا أنه حاليًا يتم إعداد الجداول وتجهيزها لإعلانها للطلاب قريبًا.

وكان قد أعلن مركز ضمان الجودة والاعتماد جامعة عين شمس، عن فتح باب التقدم للدبلوم المهنى ( إدارة نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) للعام الدراسى 2024/2023 الذى تنفرد بها جامعة عين شمس .


يحصل الخريج على لقب ( أخصائى نظم الجودة والاعتماد فى المؤسسات التعليمية ) ، ويستهدف الدبلوم قيادات المؤسسات التعليمية والتربوية ، وأعضاء المجتمع الأكاديمى ، ومديرى وحدات ضمان الجودة فى المؤسسات التعليمية ، والمهتمين بنظم الجودة والاعتماد فى مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي .

ويتميز الدبلوم باحتوائه على مقررات حديثة تتواكب مع أحدث نظم الجودة .

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