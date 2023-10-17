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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات امتحانات الميدتيرم بجامعة عين شمس في الفصل الدراسي الأول

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أنه سيتم انطلاق امتحانات الميدتيرم بالفصل الدراسي الاول في الشهر القادم لمختلف الفرق الدراسية ومختلف البرامج.

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أن الكلية اتخذت كافة التدابير اللازمة للبدء من امتحانات العملى للطلاب ، لافتا إلى أن الامتحانات ستجرى لأكثر من 6 ألاف طالب بمختلف البرامج والفرق الدراسية .


وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من تقليل زمن الامتحان ، التباعد الاجتماعى داخل اللجان ، فضلا عن الكشف الحرارى على البوابات للطلاب قبل الدخول ، والتأكيد على التهوية داخل القاعات خاصة.


وتابع عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن الكلية سوف تعد جداول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول منوها ان الكلية سوف تعلن الجداول من خلال الصفحات الرسمية للكلية .

وكشف الدكتور احمد جلال  عن المحظورات داخل لجان امتحانات الأعمال الفصلية وهي كالآتي:

- إثباب الطالب تلقيه لقاح كورونا.

- يحظر دخول اللجنة بالمحمول أو أي أجهزة اتصال، ومخالفة ذلك يعد قرينة علي الغش والاخلال بنظام الامتحان.

- لن يسمح بدخول الامتحان بدون ارتداء الكمامة.

- لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية .

- يجب علي كل طالب مراجعة ارقام الجلوس وتقسيم المجموعة الخاصة بتوقيت أداء الامتحان.

- لن يسمح بدخول أي كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان.

- يمنع التدخين داخل اللجان قطعيا.

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ورشة عمل بعنوان "اطمئن"، تحت رعاية الدكتورة.غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالى، مدير الوحدة.

أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال كلمتها الافتتحاية أن العنف ضد المرأة من أخطر الظواهر التى تؤثر سلبا على الأسرة، علاوة على ذلك فالعنف ضد النساء و الفتيات له عواقب نفسية مما يحول دون مشاركتهن الكاملة في المجتمع .


وأوضحت الدكتورة.هند الهلالى، مدير الوحدة خلال ورشة العمل  ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجات العمل بها،  وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمر من السادة الاخصائيين بالكليات والوحدات والمراكز بالجامعة لها وعن الدور الذى تقوم به، بالإضافة للخدمات التى تقدمها.


وأشارت الدكتورة هند الهلالى  إلى دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحويل تلك الحالات للوحدة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية و ريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة  لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقفاً لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين و كتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.

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