13 مشرعًا أمريكيًا يطالبون بالوقوف أمام إسرائيل فورًا

أعلن 13 مشرعًا أمريكيًا عن قرار يحث إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري للتصعيد ووقف إطلاق النار في "إسرائيل وفلسطين المحتلة".

كذلك إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وفق ماذكرت صحف عبرية.

ويقود القرار، الذي يحمل عنوان "قرار وقف إطلاق النار الآن"، النواب كوري بوش، ورشيدة طليب (الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس)، وأندريه كارسون (أحد الأعضاء الثلاثة المسلمين)، وسمر لي، وديليا راميريز.

ومن بين الرعاة النواب جمال بومان، وبوني واتسون كولمان، وجيسوس تشوي جارسيا، وجوناثان جاكسون، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ونيديا فيلاسكيز.

تابعوا "نحن بحاجة إلى تشريعات تنقذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، بغض النظر عن دين الشخص أو عرقه. وقالت طليب: "أنا فخورة بالانضمام إلى زملائي وتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان في الدعوة إلى وقف التصعيد ووقف إطلاق النار والاستجابة الإنسانية القوية التي تمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين في جميع أنحاء المنطقة".