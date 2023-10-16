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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رداً على المجازر الإسرائيلية.. حماس تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب

حماس تعلن مسؤوليتها
حماس تعلن مسؤوليتها عن قصف تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ باتجاه تل أبيب.

وقالت كتائب القسام: "لقد أطلقنا وابلاً من الصواريخ باتجاه تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في الكنيست الإسرائيلي وتوقف الجلسة للمرة الثانية خلال ساعة.

وحسب صحيفة “هاآرتس” العبرية، دوت صافرات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل.

كانت المقاومة الفلسطينية، استهدفت تل أبيب والقدس المحتلة بصاروخين تزامنا مع جلسة الكنيست، وهو الأمر الذي بث حالة من الرعب تسبب في خروج أعضاء الكنيست من الجلسة، بحسب ما أورته فضائية "العربية".

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وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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