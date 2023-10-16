مأساة.. الصحة العالمية تحذر من أزمة وشيكة في قطاع غزة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، إن قطاع غزة يواجه أزمة صحية وشيكة ستؤدي إلى تفاقم الوضع البائس لسكانه.

كما دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

ومنذ قليل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، من أن الأطفال والأسر في قطاع غزة نفدوا فعليا من المياه.

وقالت يونيسيف، إنهم “مضطرون الآن إلى استخدام المياه القذرة من الآبار، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه”.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، إلى “هدنة إنسانية لضمان الوصول الآمن ودون عوائق إلى الأطفال والعائلات في قطاع غزة”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.