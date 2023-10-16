كندا تدعو إلى وصول المساعدات لغزة من دون عراقيل وفتح ممر إنساني

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتريد فتح ممر إنساني إلى القطاع.

وأضاف أمام البرلمان: "من الضروري أن يحدث هذا".

وتفرض إسرائيل حصاراً كاملاً على قطاع غزة، الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني، وتقصفه بضربات جوية لم يسبق لها مثيل في الشدة والكثافة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “نيكي آسيا” نقلاً عن صور الأقمار الصناعية، بأن إسرائيل قامت بتجميع حوالي 400 قطعة من معدات العسكرية في المناطق المتاخمة لشمال قطاع غزة.

وحسب صحيفة “نيكي آسيا”، فإن ذلك يشير إلى أن إسرائيل تستعد لعملية برية، وتسرع في نشر قوات على مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وتشمل المعدات ناقلات جند مدرعة ومركبات مدرعة أخرى.

وتم التقاط الصور من قبل شركة “بلانيت لابس” الأمريكية في 15 أكتوبر.

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج لشبكة “سي إن إن”، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستعد لعملية برية.